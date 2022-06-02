直擊雅安震央太平鎮：兩大震重建後房屋堅固損傷小，太平鎮重建房屋堅固，僅牆面部分剝落。（澎湃新聞）

澎湃新聞2日報導，四川省雅安市蘆山縣1日發生規模6.1地震，震源深度17公里。專家綜合分析研究，此次蘆山規模6.1地震屬2013年「4·20」規模7.0地震餘震，兩次地震相距9公里，發震斷裂為雙石-大川斷裂帶。

1日晚深入震央太平鎮直擊，大部分房屋沒有受到地震太大影響，主要為牆皮脫落。不過，震後第一夜，鎮上居民都選擇住進當地太平中學集中安置點，防範餘震。

一位正前往安置點的當地居民表示，鎮上的房屋都在2008年「5.12汶川特大地震」和2013年「4.20蘆山地震」之後重建過，品質都比較不錯。這一次地震，他家的房子總體無損，「按9度（抗震）設防標準施工建設，應對這樣的地震完全沒有問題」。

這位居民指著他對面一棟白色的樓房說，這個房子更堅固，「4.20蘆山地震」前就修好的，當時周圍的房子多少都出現問題，重建了，但這一棟沒有受到影響。應該屬於汶川地震後的重建房屋。

澎湃新聞報導，太平鎮房屋受損雖然不嚴重，但大多數居民為了躲避餘震，還是選擇去太平中學操場上的集中安置點。「這裡能睡得安心一點。」一位居民說。

雖然該中學教學樓教室也出現不同程度外牆脫落和裂縫，但操場空曠，仍是全鎮最安全的地方。安置點鎮衛生院值班人員說，該鎮有2人因地震受輕傷在醫院治療，學校沒有人員受傷。一位教師說：「我們這裡只有100多名學生，地震時1分鐘之內就全部安全轉移到操場上了。」

太平中學操場作為臨時安置點，大約有五六百名群眾被安置到了這裡，6月1日晚上11點，當地相關部門發放了棉被等物資。電力、通訊、物資保障等相關部門已經設立了臨時辦公點，做好物資保障工作。

澎湃新聞報導，武警、消防等救援力量也進入安置點，協助居民搭建帳篷，晚上11點過後才開始用餐。

據央視新聞消息，截至2日6時，寶興縣4人遇難，14人受傷，蘆山縣11人受傷。

四川省森林消防總隊介紹，地震發生後，四川省森林消防總隊第一時間啟動應急回應，組織力量從成都、攀枝、瑪律康、康定、西昌五個方向奔赴震區。

這位負責人說，18時40分，四川省森林消防總隊部分救援人員抵達蘆山縣勘察瞭解災情，並與當地救災指揮部對接災情資訊。他們的救援隊伍分赴蘆山縣太平鎮和寶興縣兩個災區搶險救援。蘆山縣太平鎮無房屋倒塌，水電、交通正常，甘孜森林支隊55人留駐太平鎮展開救援，當晚搭建帳篷45頂。特勤大隊救援人員趕赴寶興縣勘察災情，並搭建帳篷230餘頂，可安置受災群眾2000人。

澎湃新聞報導，武警四川總隊透露，目前蘆山縣太平中學安置點已經恢復供電，雅安支隊的官兵在學校操場的空曠地帶也搭建起60多頂救災帳篷和240多張折疊床，保障群眾安全休息。