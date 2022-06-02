在不少小吃攤都可以看到像是豬肚、粉腸、脆腸等，用動物特殊部位製成的食物，但吃了這麼多，你知道這些食材分別是動物身上的哪個部位嗎？營養師高敏敏發文揭開這些食材的真面目，其中雪蛤竟是雌性蛙科的輸卵管，除此之外有不少食材的熱量、膽固醇偏高，建議大家盡量少吃。

高敏敏在臉書粉專發文，表示台灣對於動物內臟的接受度較高，因此發展出許多內臟料理，像是最常見的大腸頭，其實是豬的肛門括約肌；豬小肚是豬的膀胱；粉腸是豬的十二指腸；生腸是母豬的輸卵管與子宮；脆腸是豬的內動脈血管；平常吃的海膽則是海膽的生殖腺，也就是精巢或卵巢。

另外被視作保養聖品的「雪蛤」，其實是蛙科懷卵成熟期的輸卵管，就等於哺乳動物的胎盤，其中含有雌激素，是小蝌蚪獲得營養的來源，因此呼籲大家減少購買雪蛤製品。

然而不少內臟食材熱量、膽固醇偏高，以豬大腸為例，不但熱量高，油脂含量也偏多，雖然食物膽固醇對血膽固醇的影響不大，但仍建議有高血脂、高膽固醇、心血管疾病的朋友減少攝取。

再以蟹膏（公蟹的副性腺及分泌物）、蟹黃（母蟹的卵巢及卵細胞）為例，2者膽固醇含量都高達296毫克，所以高敏敏提醒，不要自己把一整隻蟹吃完，尤其是蟹膏、蟹黃的部分，淺嚐即止就可以，若大量食用可能會讓膽固醇增高。