DOMO旅遊集團訂購露營車，初期投入北海道旅遊，並預計2023年後陸續開點沖繩、九州。（DOMO旅遊集團提供／陳祐誠傳真）

我國邊境鬆綁機會濃，加上日幣創下25年來新低，哈日族蓄勢待發隨時準備衝一波日本，DOMO旅遊集團看好日本露營旅遊商機，訂購10輛露營車，初期投入北海道旅遊，並預計2023年後陸續開點沖繩、九州等，比起疫後跟團旅遊可能漲價3成，露營車旅遊更具機動性與便利性，還能深度體驗在地。

DOMO旅遊集團表示，日本已開始開放小團體入境，據悉7月就要開放自由行，而當國際都走向與病毒共存時，旅遊習慣也做了改變，不再去人多的地方，也不願意與其他人擠在遊覽車上，而是去空曠景區例如山上、海邊、鄉村等，露營車已成為一股趨勢，因此公司積極加入這塊市場。

DOMO指出，日本露營車市場非常成熟，還有專門的APP，想要找露營區、停車、餐飲一覽無遺，台灣旅客更不用擔心駕駛問題，只要換了國際駕照，就能駕駛3.5噸以下的車種。DOMO強調，許多旅客擔心日文溝通問題，集團從訂車、技術支援到突發狀況，都提供全中文服務，讓民眾能安心旅遊。

DOMO今年投入10台露營車營運，期望在2023年能突破50台露營車規模，並於沖繩設立據點。添購的頂級露營車中，可以容納4人住宿，適合親子小家庭，深度旅行者與情侶，藉由露營車自駕遊來體驗不一樣的日本之旅。

Youtube節目「營光閃閃」主理人廖惠萍，目前正開露營車在日本富士山區旅行，她分享旅行21天的露營車旅行心得，除分享她住宿在富士山山中湖湖畔的露營車生活體驗，也分析比起住宿與交通費，露營車是更便利、省錢的選項。

DOM0集團表示，公司即日起推出1日租車券專案，包含1日租車券、無線網路分享器、日本7-11儲值金、富良野私房小旅行，總價值13470元，專案價只要7622元。另為感謝台灣虎航長期的支持，並加碼搭乘台灣虎航的旅客，憑虎航登機證再贈送富良野當地季節特產。