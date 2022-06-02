為打造有美學的宜居城市，台中市長盧秀燕競選時提出將制定「美學三法」，民進黨多名市議員抨擊，原本去年6月要公告實施的《市容景觀自治條例》、《歷史街區活化再生自治條例》及《促進優化商區自治條例》，到現在一個都沒完成，政見跳票。

盧秀燕表示，「美學三法」主要是為倡導人與環境永續共存理念，經相關單位研擬後，目前在促進優化商區方面是以自治條例規範，另歷史老屋再生、市容景觀提升兩部則透過要點方式規定，市府採用不同的法令型態做規範，與原本政策理念沒衝突。

市議員黃守達、張耀中、王立任、林德宇、張玉嬿表示，美學三法在盧秀燕競選期間到上任後持續提及，是由三部自治條例組成，但眼看市長任期僅剩半年多，原本的《市容景觀自治條例》與《歷史街區活化再生自治條例》竟變成行政規則位階的《市容景觀提升執行要點》與《歷史老屋再生補助作業要點》，根本濫竽充數。

黃守達進一步說，唯一還是自治條例的《促進優化商圈自治條例》，現在經發局還在研擬中；「三法變兩規」差的不只是法規位階，還有對民眾的權利義務約束，三法淪為二規一草案，難道不是政策跳票？

法制局長李善植強調，市府法令訂定，若涉及創設、剝奪或限制居民的權利義務等，應以自治條例；但若涉及機關內部組織、事務分配、業務處理方式等則以規則訂定，美學三法是考量其規範目的及內容，才選擇適合的法令型態。

經發局則說，《台中市促進優化商區自治條例》日前已召開過公聽會，近日內將送市政會議審查，通過即可送議會審議。