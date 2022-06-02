富邦悍將2日新增疫情，外野手申皓瑋上午出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

富邦首位染疫的是投手江少慶，他以解隔離在二軍練習，5月30日再傳出野手蔣智賢快篩陽性，另外球團內部疫調，捕手張進德因與蔣智賢同車北上列為密切接觸者，球隊將2人降下二軍休養。今天再傳出申皓瑋身體不適快篩陽性，目前富邦陣中累積3名球員遭匡列。