58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司網路全程直播，這件官司於今台北時間3日凌晨做出判決，強尼戴普勝訴，陪審團認定安柏赫德無法證實她的指控。強尼戴普獲得1000萬美元的「補償性賠償」及500萬美元的「懲罰性賠償」。這場長達數週的官司落幕，其中功臣之一「聖光女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez）獲得無數人讚揚。

5月27日雙方最後詰辯，卡蜜兒提到安柏赫德的行為毀了強尼戴普的一生，當時卡蜜兒向陪審團陳述，6年前安柏赫德申請臨時限制令，「今天，2022年5月27日，整整6年之後，我們要求妳告訴全世界，強尼戴普不是赫德小姐所說的施暴者，讓強尼戴普重獲新生，並讓赫德小姐為自己的謊言負責！」邏輯清晰且鏗鏘有力的陳詞讓在場所有人印象深刻，展現優秀的工作能力，除此之外她與強尼戴普之間的互動也被粉絲們津津樂道，更有粉絲為了卡蜜兒創造粉絲專頁。

曾有粉絲詢問她是否與強尼戴普因官司互生情愫，卡蜜兒當時立刻否定，認識卡蜜兒的友人更透露強尼戴普是她律師生涯中的代表作，卡蜜兒絕對不可能拿工作開玩笑，且她已有一位英國房地產的男友。根據網路上的資料，卡蜜兒被美國律師平台網站歸類為「值得關注」律師，該項分類大多是執業5到9年的新秀律師，相信這場官司打完後，她的身價也會水漲船高。

強尼戴普勝訴後律師們心情激動。（圖／美聯社）

強尼戴普和律師們感情都不錯。（圖／路透）

強尼戴普曾在法庭上與卡蜜兒互相打氣。（圖／美聯社）