台灣經濟研究院最近公布4月營建氣候測驗點顯示，創下2020年7月以來新低點，另外國立中央大學台灣經濟發展研究中心今（2）日發佈5月份消費者信心為67.81點，也較上月下跌3.96點，看似購屋信心下降了，不過房仲業指出，儘管短期信心不足，但長期的通膨置產需求還是看好，儘管看屋客戶少了、但是成交率卻逆勢提高了。

今天中央大學台灣經濟發展研究中心發布5月消費者信心指數，其中「購買房地產時機」指標為111.1點，月跌5.25點；「未來半年購買耐久性財貨時機」指標的調查結果為114.8點。

台灣房屋分析，雖絕對水準來看，仍見民眾在耐久財及房地產購買信心保持樂觀態度，從分數下降幅度來看，比上月放大，顯見民眾信心確實受到影響。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，台灣房屋與國立中央大學台灣經濟發展研究中心合作調查「房地產購買時機」指標，本月調查結果111.1點，與上月相較下跌5.25點，5月小跌屬短期信心不足，長期房地產指標仍然超過100以上，屬於正面預期，顯示通膨引發貨幣貶值的預期心理影響，房地產還是重要的選項之一。

周鶴鳴分析，台灣房市當前主要是受國內疫情升溫、國際局勢不明的影響，短期客戶看屋量大幅減少，但現階段願意出來看屋的客戶需求較強烈，成交率反而提高了，近年房價漲幅大對首購影響較大，但對換屋族群影響不大。

周鶴鳴分析，雖然房市短期內面臨疫情影響，但長期置產客群，還是有一定的需求，主要有三大原因。首先，疫情趨緩、戰爭會結束，市場資金熱錢相對過往仍然很多；第二，短期預售屋投資客退場，部分資金長期規劃，轉向保值、收益產品；第三，台灣產業回流，基本面看多未變，工業地產、商用不動產需求仍大。

另外，疫情結束後，服務業改變，電商發貨店、辦公室廠辦或是倉儲等需求持續，且遠距產業、工作室仍持續發展，透天型的住辦店合一產品需求將繼續提升。

台灣房屋分析，受限連續三年的疫情，出國大幅銳減的同時，國內度假意外成為亮點，類度假休閒的別墅、農舍、農地，詢問度也相對提高不少。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，台灣經濟研究院4月份公布營建業營業氣候測驗點為96.1點，較上月105.34點下跌7.85點，呈現連續第三個月下滑走勢，創下2020年7月以來新低點。

江怡慧表示，根據中央銀行4月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為2兆8,996億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.3%，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧分析，短期物價膨脹壓力難解與經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得與財富、就業狀況以及建商推案態度，預期民眾未來半年購屋意願，整體相較去年保守，自住需求將不排除遞延。