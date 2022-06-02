被譽為「美國甜心」的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓，在《艾倫秀》最後一集節目上，罕見地透露自己如何走過與巨星布萊德彼特的離婚低潮，根據近日外媒GLAMOUR的報導，她說2005年和布萊德彼特離婚時，影集《六人行》也來到第10季要收攤了，一下子迎來生活許多轉變，讓她尋求心理治療的協助：「我在2人婚姻的最後學到，必須要讓這件事情徹底翻頁，重新開始過新的人生。」但她不改幽默本性自嘲：「結果2006年我就去演了一部電影，而那部電影的名字是《The Break-Up》（台譯：《同床異夢》）。」引來哄堂大笑。

珍妮佛安妮斯頓和布萊德彼特當年是好萊塢炙手可熱的金童玉女，2人在1998年交往、2000年步入婚姻。然而布萊德彼特與安潔莉娜裘莉合作《史密斯任務》時爆出緋聞，夫妻倆終於在2005年1月7日於時人雜誌（People）共同發表離婚聲明，聲稱結束婚姻是2人深思熟慮後的結果，並非是受任何八卦新聞影響。

但對於布萊德彼特移情別戀，珍妮佛安妮斯頓其實備受打擊，把安潔莉娜裘莉視為「狐狸精」更是好萊塢公開的秘密。珍妮佛安妮斯頓在2014年要參加好友喬治庫隆尼的婚禮前，因擔心與前夫小三正面交鋒而感到惶恐，那時她就曾公開表示尋求心理治療師協助，據英國雜誌《Grazia》2014年的報導：「珍對心理治療並不陌生，所以她決定尋求幫助，在（喬治克隆尼）婚禮當天，她會帶未婚夫賈斯汀瑟魯（Justin Theroux），在一旁給予支持。」

如今事過境遷，「布裘」於2019年離婚，為子女監護權大打官司，布裘離婚後，珍妮佛安妮斯頓才恢復與布萊德彼特的聯繫，並且一直扮演他的「心情垃圾筒」。事實上珍妮佛安妮斯頓樂觀、善良的個性，和前夫們布萊德彼特、賈斯汀瑟魯一直保持著友好的關係，她在《艾倫秀》上也驕傲地說：「我和布萊德彼特就像兄弟一般，什麼事都可以聊，而且一點也不奇怪尷尬。」