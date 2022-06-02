新冠肺炎疫情仍處在高原期，根據中央流行疫情指揮中心統計，國內已連續3天住院比出院少，空床增多。目前全台專責及負壓隔離病床空床率為43.2％，較昨日的42.5％略升，另中央集中檢疫所有48.5％、地方加強型防疫旅館則有47％。

截至昨日，國內專責、負壓隔離病床共1萬3900床，空床率為42.5％，其中台北區35％、北區51％、中區43.9％、南區31.5％、高屏區54.6％、東區55.7％；中央集檢所則有7831床，空床率47.1％；地方加強型防疫旅館則有4661床，空床率45.4％。

指揮官陳時中今表示，國內已連續3天「進的比出的少」，空床數目增多。根據最新統計，全台專責、負壓隔離病床共1萬4033床，空床率為43.2％，其中台北區36.9％、北區49.9％、中區46.3％、南區32.4％、高屏區52.6％、東區55.9％；中央集檢所則有7778床，空床率48.5％；地方加強型防疫旅館則有4661床，空床率47％。他呼籲各醫院分散收治，儘量用輔佐人員減輕護理人員的負擔。

）醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日觀察到專責ICU出比進明顯增多，推估是重症解隔離條件放寬的關係，感染者若已超過15天，Ct值介於27～30，經感染科、胸腔科評估，即可從專責ICU到一般病房照顧。相關條件修訂後，對醫院、長照機構都需要調整消化，先前大家聽Ct值30都聽很久，指揮中心也會加強宣導，請轉出的科別、機構安心接受，不要影響後續的治療需求。