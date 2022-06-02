比莉在新劇喪夫後勇敢再追愛，（Netflix提供）

比莉在新劇喪夫後勇敢再追愛，（Netflix提供）

《媽，別鬧了！》正式海報曝光。（Netflix提供）

Netflix宣布今年度全球獨家愛情喜劇《媽，別鬧了！》將於7月15日正式上架。《媽，別鬧了！》由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演。2日發布超狂正式海報，特殊設計呈現整部戲就是一部狂想曲的概念，由比莉領隊帶頭搞事， 帶出全劇「荒謬有理，追愛拚命」的失控狀態。賈靜雯笑說：「真的是荒謬喜劇，連海報都這麼瘋。」

風格前衛時尚的比莉在《媽，別鬧了！》中演出一位腦洞大開的媽媽玫玫，劇中性格也是走在時代的尖端，在經歷喪夫之痛後展開「報復性追愛」，不僅勇於追尋自己下一段真愛，甚至為追外國網友飛去澳洲，但大女兒如蓉（賈靜雯 飾）與小女兒若敏（柯佳嬿 飾）都無法理解自己的媽媽怎麼會這麼「脫軌」，使出各種方法百般阻擾。比莉在劇中更爆發不少經典名言，其中最讓她印象深刻的一段就是「女人的婚姻是就是事業，離婚就當作資遣，老公掛了就當公司倒閉， 沒有人可以阻止我中年就業」。

對這一番爆炸性的發言，比莉本人笑說：「這段金句連發真的正中紅心，可以讓我們重新思考對於婚姻的概念，也許婚姻對我們來說可以是更沒有壓力和束縛的，這部戀愛寶典影集可以帶我們用更歡樂更無釐頭的方式看待婚姻和關係。」

賈靜雯劇中阻擋媽媽追愛，對戀愛屬於相對保守派，更點出「男人糊塗一時，女人糊塗是一輩子」的想法，提醒女性對於另一半的選擇要非常小心，只是她沒想到一不小心就超過了40歲，遭媽媽反嗆「這世界上對沒有老公的女人，是很殘忍的。」對此賈靜雯認為《媽，別鬧了！》表現出很多現代女性會面臨的感情、家庭問題，尤其是在職場和家庭瀕臨失衡的女性，可以在劇中找到共鳴。

對於劇中媽媽勇敢追愛的表現，賈靜雯認為以女兒的立場會是擔憂大於怕丟臉，她表示「一定會擔心媽媽被網友詐騙、擔心她一個人飛出國沒有人陪伴，就像當父母的總是希望兒女一直在身邊，到海外讀書或談戀愛就是會幻想各種危險。再換個角度想，同樣是女人，我們都想追求真愛，是可以同理的，但有時候我們對待家人也會像劇中我飾演的女兒角色，雖然兩邊都是出於好意，但說出口的卻不太中聽。」

柯佳嬿飾演為了愛不惜給出百萬的小女兒若敏，她始終無法擺脫跟自己要錢的男友小查（林柏宏 飾），劇中若敏道出她的難處：「你不懂，跟他在一起我覺得自己很有用。」柯佳嬿認為：「因為覺得自己被需要而沈醉其中不願接受事實，小敏就是標準「裝醉的人叫不醒」，旁人規勸也沒用。」