台南市流浪犬逾1萬9000隻，高居全台第2多，市議員郭鴻儀今天於議會質詢指出今年3月一名83歲蔡姓老翁在左鎮山區被野狗追，導致摔車失聯，目前仍下落不明，他說，台南去年有40起狗追人造成49人受傷，台南雖是最早實施零撲殺政策的縣市，卻未超前部署，市府應該正視，拿出作為。

郭鴻儀說，針對遊蕩犬群聚處，也應有告示或建立出沒地圖，市府應負起善盡照責任，主動建立遊蕩犬出沒地圖，才能減少憾事發生。他也提議，台南2處收容所都已爆量，流浪犬回置造成遊蕩犬與人衝突不斷，尤其，任意餵養引流浪犬群聚致人犬衝突頻傳，他也提議培訓愛狗人士須取得志工證，才可餵養，建議須建立《制定友善餵養管理制度》，將餵養行為法制化、專業化。

對此，台南市動保處表示，目前動物保護法並沒有禁止餵養流浪動物的規定，為避免危害公共安全，將加強與人犬衝突熱點之屬地管理單位橫向聯繫，建議勸導限制餵養行為。

動保處統計，今年1至4月共計捕捉流浪犬1627隻，因應零撲殺政策，流浪犬貓經評估後無人認養而溫馴者，絕育後採原地暫置，也藉由幫流浪犬戴上防追咬矯正器，遏止犬隻追車咬人。

郭鴻儀另也建議，認養動物之家犬貓應送寵物保險，完善寵物制度的基本方略，讓飼養與收容呈現正面循環，減少一人棄養全民買單的不合理現況。

動保處回應，目前民間已有新光、泰安、華南、國泰及富邦等5家業者販售寵物保險，投保金額每頭每年約在1000元至8000元之間，未來將視經費評估研議辦理，也期望能藉由此政策，提升認養率。