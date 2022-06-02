臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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出大包？驚爆唾液快篩福吉美「驗不出Omicron」 萬美玲痛批：延誤醫治 政府殺人

高端疫苗副董事長陳燦堅創立的福又達公司，日前高速取得唾液快篩「福吉美」進口許可，引發在野黨質疑。國民黨立院黨團今日（2）踢爆，福吉美原廠說明書上就寫說驗不出Omicron，衛福部在Omicron高峰期緊急核准這樣的快篩，若不出面說明就要告發圖利。此消息一出引發熱議，大批網友直呼「難怪！」認為近來種種爭議，恐都與此事脫不了干係。

國民黨團書記長萬美玲今日在記者會上指出，根據福吉美韓國原廠的英文說明書，其可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，就是沒寫Omicron，民眾買了「福吉美」唾液快篩，卻驗不出來Omicron，買了沒用的廢物回來，是把民眾當冤大頭嗎？萬質疑，衛福部火速核准福又達公司進口福吉美，讓其可做一整個月的唾液快篩「獨門生意」，不僅啟人疑竇，還恐造成延誤就醫、擴大感染風險的可能。

立委曾銘宗則指出，國民黨團追查檢測試劑的問題，向衛福部要求提供相關會議記錄，沒想到衛福部回文說專案輸入檢測試劑都由食藥署審核，無召開相關專家會議審議，故沒有會議記錄。曾要求衛福部說清楚講明白，沒開會議根本草菅人命，不排除告發相關官員圖利罪。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「難怪！所有事情這下都清晰了！」「一切都恍然大悟了」、「拼圖越來越清晰了，怪不得人民、團體幾次捐贈都被阻撓，擋路了嘛！」「貪污腐敗得太誇張，沒想到民進黨會爛得那麼快，那麼徹底」、「若真如此，官員瀆職，草菅人命，應送法辦」、「剩下2年，現在不撈，尚待何時」。