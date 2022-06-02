台灣房屋與國立中央大學台灣經濟研究發展中心合作調查「房地產購買時機」指標，5月為111.1點，較4月跌5.25點。台灣房屋首席總裁周鶴鳴認為，雖然疫情短期影響房市，但長期置產客群仍有一定需求。

周鶴鳴透過新聞稿表示，5月房地產購買時機指標較4月下跌5.25點，反映短期信心不足，不過從長期來看，指標仍維持在100點以上，屬於正面預期，顯示在通貨膨脹、貨幣貶值環境中，投資房地產還是重要選項之一。

他分析，影響台灣目前房市的主因是COIVD-19疫情升溫、國際局勢不明朗，導致短期客戶看屋量大幅減少。然而，現階段願意出來看屋的客戶需求強烈，反而提高成交率，且近年房價漲幅大，影響首購族群較多，對換屋者影響有限。

展望後市，周鶴鳴認為，長期置產客群對房地產仍有一定需求，主要影響的3大關鍵分別為：若疫情趨緩、戰爭結束，市場熱錢相對過往仍很多；短期預售屋投資客退場，部分資金轉向長期規劃的保值產品；台灣產業回流，基本面看多未變，工業地產、商用不動產需求有撐。

另外，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院4月公布的營建業營業氣候測驗點為96.1點，較上月105.34點下跌7.85點，呈現連續第3個月下滑走勢，且為2020年7月以來新低點。

根據中央銀行4月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為新台幣2兆8996億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.3%。

江怡慧指出，雖然建築貸款餘額創高，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增幅度已明顯趨緩，主要是受到央行祭出土地限貸、嚴格控管成數等相關政策，及營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧說，短期物價膨脹壓力難解與經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得與財富、就業狀況以及建商推案態度，預期民眾未來半年購屋意願，整體相較去年保守，自住需求將不排除遞延。（編輯：翟思嘉）1110602