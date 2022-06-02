台灣之光！聯合國高度肯定全球自行車龍頭-巨大（9921）集團創辦人劉金標對全球自行車產業的貢獻，特別頒發「2022年度聯合國世界自行車日獎-特別終身成就獎」，創下台灣首位獲得聯合國該獎項的傑出人士！

無獨有偶，巨大集團旗下自行車新文化基金會董事長兼捷安特YouBike事業部發言人劉麗珠，亦獲得聯合國的肯定，榮獲台灣自行車領導與卓越貢獻獎。

今（2）日在東海大學路思義教堂舉辦頒獎典禮，久違的巨大集團創辦人劉金標，親自出席接受東海大學校長張國恩代表聯合國頒發「2022年聯合國世界自行車日獎-特別終身成就獎」，劉麗珠則接受「台灣自行車領導與卓越貢獻獎」。

由於這是台灣自行車產業、也是巨大集團的大喜事，今日包括巨大集團董事長杜綉珍、執行長劉湧昌、台灣捷安特總經理鄭秋菊等高層主管，都到現場分享這份喜悅！

2022年聯合國世界自行車日獎，該獎項強調感謝促進全民騎自行車運動和堅定不移地支持世界自行車日之領導力與卓越表現之人，原訂於2022年6月3日於紐約聯合國進行頒獎儀式，然而因疫情嚴峻，本次採用線上頒獎並寄送獎盃給予獲獎人。

劉金標之女劉麗珠，因畢業於東海大學會計系，曾獲頒該校第16屆傑出校友，現為東海大學董事會董事，因為劉金標與劉麗珠父女相當肯定東海大學創校精神與辦學理念，今日由東海大學張國恩校長代聯合國親自頒發該獎項給兩位。