蔡黃汝（右二）當保母，幫其他4位主持人背包包。（中視提供）

吳大維（左起）、 王仁甫、峮峮、黃沐妍、林穎樂、蔡黃汝、許孟哲、孫協志以及謝忻在《飢餓遊戲》中闖關玩遊戲。（中視提供）

中視 《飢餓遊戲》日前播出「我不要當保母爭霸戰」，蔡黃汝（豆花妹）最後戰敗，在批踢踢上不少鄉民替她抱屈，認為她太善良、沒有害人之心，才會分數與其他主持人懸殊太大，成為輸家。

即使如此，蔡黃汝認命接受懲罰，在本周日（5日）播出的節目中當起其他4位主持人的保母，製作人當場請她背上背包，裡頭都是主持群的水、紙巾和遮陽傘等隨身用品，王仁甫見狀不忘提醒製作單位，「你們會被罵喔，她現在是全台灣人善心美的女神代表。」

蔡黃汝整集不僅要主持，空檔時就變成「花媽」，服侍其他主持人，像是發制服給每個人，當許孟哲穿上衣時發現鞋帶掉了，便開口請蔡黃汝幫他綁，不料卻被拒絕，讓許孟哲大嘆，「可是我助理很大牌，完全不鳥我。她到底是我助理還是我老闆。」蔡黃汝則回：「我也是有人權的好嗎！」

該集也邀來吳大維、謝忻、林穎樂、黃沐妍等來賓，眾人進行傻瓜間諜與飢民對抗賽，眾星聽到遊戲規則都很頭痛，像是謝忻就在臉書上留言，「非常燒腦的一次。收工在遊覽車上直接放空。」黃沐妍則是對於諜對諜的遊戲很不擅長，錄到一半就喊著：「我想要退賽，超痛苦。」

《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也會播出。