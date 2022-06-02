三立新聞主播張珈瑄（前排左起）、王韻筑、莊惠琪、黃家緯（後排左起）、鄧崴、周楷。（三立提供）

三立新聞自6月起舉辦「Next Super Anchor發掘校園潛力星 超級記者接班人」活動，將走進校園針對研究所、大學應屆畢業或升大四、研究所在學學生，不限科系，有志從事新聞工作的同學，徵選出校園潛力星16名。只要一分鐘說新聞，冠軍就有機會拿走3萬獎金。

三立新聞部保證任用成為正式記者，表現傑出者，還有機會成為日後的主播。這次走進校園宣傳，三立新聞特別派出黃家緯、王韻筑、張珈瑄、莊惠琪、周楷、鄧崴等新生代主播擔任宣傳大使，這六位都是從記者出身，之後轉任為主播，由他們啟動校園宣傳列車，首站是銘傳大學，接著前進文化大學。

每位三立的新生代記者在獨當一面之前，都曾在稚嫩期中遇到各種採訪狀況，黃家緯10年前曾參加三立在台大校園舉辦的「超級主播海選」，並且幸運脫穎而出，他記得採訪生涯最驚險的一次是2020年美國總統大選，採訪川普造勢場合，現場超過5000位川粉疫情嚴峻卻都不戴口罩，還可能會攻擊戴口罩的亞洲人，黃家緯被迫入境隨俗，在每天上萬人染疫死亡的當下只能脫罩群聚。另一次，是2018去全世界最危險國家巴布亞紐幾內亞，出發前就被外交部警告絕對不可以獨自走在路上，因為搶劫槍擊天天發生，亞洲人更容易成為目標，但一周過去什麼都沒訪到，心急之下只好鼓起勇氣走上街頭，沒想到立刻被超過百人好奇包圍，還非常熱情要請他吃檳榔。

人氣頗高的主播莊惠琪，剛從瑞士採訪「第75屆世界衛生大會」回來，她記得曾去勞動部門口拍抗議場面，雖然拉布條、喊口號的畫面新聞上很常見，但永遠記得站在現場那種耳朵熱熱的感覺，因為這是第一次由她來告訴別人現場發生了什麼事的經驗。莊惠琪剛入行擔任地方組記者時，有次當天12點頭條要處理颱風新聞，緊張到頭腦一片空白，更急死大家，連長官和採訪中心主任都跑到她座位後面狂喊「Ending了啦！」

甜美主播張珈瑄菜鳥記者時期也鬧出糗事，當時她跑財經消費線，一早要到立法院堵麥訪問財政部長，當時不認識部長，只好上網找照片怕認錯人，當時到了現場看到好多同業衝上前去堵麥某位官員，因為怕漏訪所以就跟著上前，結果訪到一半發現，大家訪的是金管會主委，長官指定要訪的財政部長硬生生從身後走掉。王韻筑8年多前在三立海選中毫不考慮就說未來想跑「洪仲丘事件」這類的新聞，所以被分派到社會線。跑社會新聞久了，王韻筑發現自己原來是個嫉惡如仇的人，她記得自己曾搭著民眾的貨車，去到山區採訪走山的土石，也曾蹲點被地震震倒的大樓旁，親眼見到一旁的家屬崩潰吶喊，她要鎮定不受影響也是很重要的，她很像俠女的說：「手中的筆能揪出惡人、或成為助人的力量，就是這份工作最有價值的一件事。」

鄧崴目前擔任國際中心召集人，平常除了製作專題報導，也會在國際大事時進行連線或特報。看起來穩重的他，初入行被長官指派到新北社會線，但除了拿麥克風、腳架之外，他什麼都不了解，只知道曾經聽過前輩們會對著警察們「副座、副座」的叫；因此有一回出門採訪的時候，剛好現場只有他一個文字記者，於是就很理所當然的對著穿警察制服的受訪者喊了聲：「副座」，隨即被現場眾攝影記者大聲指證，當下尷尬不已。後來才知道把「局長」叫成「副座」是個大忌。周楷認為可以在第一線採訪，是新聞工作的迷人之處，從政權輪替、重大天災人禍，甚至是劃時代法案的通過，都是在見證歷史。周楷永遠記得同婚法案通過時，看著立法院前歡呼的群眾，內心超澎湃；重大事故發生時，家屬在前痛哭，周楷內心是難過的；採訪颱風、地震時，前往第一線採訪時，就算內心緊張，也得裝鎮定送出最新訊息，這些感受都讓他難以忘懷。