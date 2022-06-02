好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)互告誹謗案，判決結果終於出爐，經過陪審團長達13小時審議，判定強尼戴普7項條件全勝訴，一洗這6年來背負的「家暴男」醜名，面對這個結果，安柏赫德透過發言人宣告將再上訴，而要再開庭，她得先想辦法付3億。

強尼戴普與安柏赫德的誹謗大戰，終於在美國時間周三(6月1日)下午3點得出結論，強尼戴普獲得7個「Yes」勝訴，原先安柏赫德應給1000萬美元的補償性賠償金再加上500萬美元的懲罰性賠償金，但據維吉尼亞州的規定，懲罰性賠償金上限是35萬規範，最終賠償金額降至1035萬美金(約台幣3.1億)，而外界憂心花大錢打官司的安柏赫德，很可能拿不出這麼多錢來。

判決出爐後，安柏赫德很快發布了聲明，直呼失望「退回女性發聲可能會被公開羞辱的年代」，而據《紐約時報》報導，她委請發言人阿拉費爾(Alafair Hall)再發聲，表示已決定提起上訴，正在計劃中，目前未知她提起上訴的理由為何，但若成功獲准上訴，安柏得設法證明審判結果甚至主審法官的解讀是錯誤的。

除了如何成功上訴需要擔心外，安柏赫德若想順利開庭，仍有金錢上的事情要考量，因她得先繳納1035萬美金作為保證金，另外還得負擔上訴審判過程所產生的利息費用，這個金額，也就是她原本被判決得賠前夫的賠償金，但她曾在庭上表示身上的錢都拿來打官司了，加上工作情況變差，財力部分將成為很大的影響。