疫情圖示

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中央2日公布新竹縣新增2282例確診案例，分別為1176位男性和1106位女性，12歲以下269人，65歲以上205人，18到64歲青壯年佔7成4，無症狀者2125人佔9成3，目前新竹縣居家隔離中259人、居家照護中人數6762人。

確診者分布為竹北市688例、竹東鎮416例、湖口鄉496例、新豐鄉195例、新埔鎮114例、關西鎮78例、芎林鄉122例、橫山鄉49例、寶山鄉41例、北埔鄉14例、峨眉鄉13例、尖石鄉34例、五峰鄉22例，分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣在端午節連假增開BNT疫苗接種專案25場次，有5880劑次提供5歲以上至成人的疫苗接種服務。3日上午在竹北婦幼館的5到6歲幼童BNT疫苗專診1000個名額，提供服務的大安醫院也將在接種當天上午10時30分起開放給5到11歲孩童現場排隊接種。