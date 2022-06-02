擔任過台鹽董事長、國代、三屆立委等職務、有意爭取民進黨提名參選桃園市長的鄭寶清，從政30多年，從未離開熱愛的故鄉桃園，他今(2日)在臉書宣布「經驗領航，桃園飛航」，在桃園市「轉骨」的關鍵時期，不應推出不了解地方需求的人選，唯有經驗豐富的舵手，才能帶領桃園乘風破浪、邁向國際，「寶清有著捨我其誰的使命，尤其立委任內都配合市政府爭取各項建設回桃園，證明我絕對是說得到做得到，一定可以把桃園打造成富庶有禮的國際城市，人人安居樂業」。

鄭寶清在臉書談到，擔任台鹽董事長期間，短短3個月內即轉虧為盈，並成功轉型為民營化企業，營業額屢創佳績，不但沒有造成國家的負擔，更成為國營事業的典範，辛苦的員工也在他的帶領之下，年終獎金平均16個月。

談到立委任內，鄭寶清指出，建設政見全部兌現，除了成功爭取到鐵路地下化、綠線捷運等的預算外，其他包括增設交流道、爭取停車場建設經費，這些重要的交通網絡，全都是他默默努力，基於「成功不必在我、功成必定有我」的信念，過去從未居功。如今桃園正值交通建設的重要階段，自己很清楚，如果不捨我其誰站出來，全力承接文燦市長任內未完成的建設，恐讓前人的努力毀於一旦，對市政發展造成傷害。

不只如此，鄭寶清談到，從政以來核心價值就是「安居樂業」，這其中包括《禮運大同篇》描述的「老有所終、壯有所用、幼有所長」，以及北歐「社會福利」國家，把養育小孩當成是國家「公共財」的信念。因此，他在賴清德擔任行政院長時，提出「政府和爸媽共同養育孩子」的理念，提案發放「育兒津貼」，獲得賴清德與蔡英文總統的認同，甚至將於今年8月提高至每月5000元。未來如能當選市長，定會持續推動更多的優惠政策，減輕父母育兒壓力，成為照顧孩子最堅強的守護者。

目前雙薪父母為社會主流，常常無法照顧到學童的午餐，為了減輕父母的負擔，鄭寶清也為了學童的健康，將提出「免費營養午餐」的競選政策，由政府嚴格把關，讓國小學童都能吃到營養又健康的食物，也可減輕父母準備餐食的壓力。而為解決年輕人居住問題，他會設立「青年住宅基金」，透過容積換住宅的政策，政府不用舉債，更不會債留子孫，從根本解決年輕人租屋購屋的問題，落實居住正義，吸引更多年輕人定居桃園，打造成幸福、充滿活力的城市。

鄭寶清指出，從政以來深受民主前輩提攜，沒有長者照顧就沒有今天的他，因此，只要當選市長，一定會竭盡所能提高敬老津貼，同時也會將長照2.0升級至3.0，真正落實老有所養的福利社會。三十年磨一念，以民為念，不論身處何職務，念茲在茲的都是桃園，1年來已跑了無數遍13個行政區域，深入基層了解民眾需求，在桃園發展關鍵時期，只有他這種經驗老道的舵手，才能領航桃園朝向幸福的未來。