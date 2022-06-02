大陸多地疫情趨緩，文旅部提出跨省遊「熔斷」機制精準到縣。端午假期將至，不少地區陸續宣布恢復跨省遊，包括吉林、廣西、浙江、福建、湖南等，但也有北京等省市呼籲民眾就地過節，非必要不出省、不出市。

吉林和浙江宣佈有序恢復旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。其中，浙江更鼓勵該省內無社會面本土疫情的設區市之間開展跨市遊，並明確人員自由流動的基本要求，各地不得層層加碼，不得簡單以疫情為由限制出行、人為設置跨市遊障礙。

部分省市恢復跨省遊，再加上北京、上海等地控制住疫情，有旅遊專家預計，端午旅遊市場情況會好於今年清明節。

線上旅遊平台攜程數據顯示，5月31日，跨省遊產品搜索量較前一日增長超過60％，從旅遊整體預訂情況來看，跨省遊產品的佔比較前一日增長近30％。

另一平台「去哪兒」的大數據研究院院長蘭翔也指出，端午民航或將迎來2022年出行拐點。廣深地區、成渝地區、海南等地的機票預訂量增長最為明顯。端午假期機票預訂量按月上漲3成。

不過，旅遊專家提醒，今年端午旅遊要回到疫情前的程度仍有難度，這主要受兩方面因素制約。第一，端午節將至，但從目前來看，只有部分省份恢復跨省遊。更重要的是目的地城市的防疫要求，如果很多地方政策還不能確保低風險地區來的遊客能自由地玩，就不利於政策發揮作用。

第二，遊客自身對安全的擔憂。很多人擔心出行後如果當地發生疫情，有可能回不來，到目的地後亦未能自由地遊玩。民眾在出行之後是否能夠順利地返程，相關心理預期還是不確定，自然會影響出行意願。

此外，北京、西安、青海等省市相繼發佈通告，倡導民眾就地過節，近期非必要不出省、不出市，不去中高風險地區和有疫情發生的地區，減少人員流動。其中西安更明確，省外人員、14日內有病例地區、疫情高流行地區確需來返當地的人員，須提前3日向目的地所在社區(村)等住宿場所報備。