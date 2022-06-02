台61線西濱快速道路後龍至白沙屯段路面全部修復完畢。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國3西濱交流道端節期間封閉改道示意圖。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

端午節3天連假，6月4、5日2天，每日7至24時，國道3號西濱交流道北上入口實施匝道封閉，駕駛人得續行台61線北返或改由國道3號香山交流道北上。4、5兩天的15至21時，封閉台61線與冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等5處平交路口，車輛禁止穿越快車道，均右轉行駛機慢車道再匯入主線車道。

苗栗縣警局表示，端午3天連假，國道1號及3號全線都不實施高乘載管制，國1、3、5等全線實施單一費率，無每日20公里優惠里程，行駛國3新竹系統至燕巢系統區間車輛，通行費可再享8折優惠。連假期間每日夜間0時至5時，國1、3、5等全線暫停收費。

警方指出，有鑑於上次清明連續假期首日，因台61線後龍南下路段因豪雨造成道路破洞下陷，公路總局緊急封閉1個車道施工，導致該路段從早到晚都紫爆，時速低於30公里以下，宛如大停車場。工程處為避免歷史重演，早在端午連假前2週，即修復西濱公路後龍至白沙屯段所有道路坑洞，維持道路品質及順暢，用路人可將利用為替代路線，避開國道易壅塞路段。

警方預估大量人、車潮湧入苗栗縣內風景名勝旅遊地區，如客家文化館、南庄老街、三義木雕街、勝興車站、大湖酒莊、泰安溫泉區、後龍好望角、苑裡藺草博物館、通霄飛牛牧場及山腳國小日式建築校舍等景點，為確保道路順暢及遊客旅遊品質、警察局已規劃端午節連續假期交通疏導措施，出動近280名警力全力投入疏導交通。

另外，連假6月4、5等2日，每日7至24時，國道3號西濱交流道北上入口匝道封閉，駕駛人得續行台61線北返或改由國道3號香山交流道北上。4、5等2天15至21時，封閉台61線與冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等5處平交路口，車輛禁止穿越快車道。