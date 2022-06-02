中央流行疫情指揮中心日前公布流行病學趨勢分析，告訴大家台灣Omicron疫情致死率每百萬人是0.2，遭北市議員鍾沛君質疑美化，台北市長柯文哲2日指出，太早統計，會死的還沒死。

鍾沛君今在議會市政總質詢提出，指揮中心5月31日公布流行病學趨勢分析，告訴大家台灣Omicron疫情致死率每百萬人是0.2，比日本、韓國、香港低很多，真的是這樣子嗎？柯文哲回應，還沒開始，太早統計，會死的還沒死。

鍾沛君說，還有一個關鍵是統計時間是1月1日到5月底，，1至4月間疫情還沒爆發，平均數把各月份0人加進去，加了很多0進去，算出每百萬人0.2人染疫，是不是全台灣只有不到5人會罹難，顯然和事實差太多，中央到底要告訴大家什麼，一天到晚算精美數字，根本沒有精力在防疫。

柯文哲回應，一般死亡曲線比確診曲線會慢一點，但台灣比較奇怪，從發病到死亡時間比較短，和書上寫的不一樣，這個統計慢一點做，數字會不一樣，等到疫情比較趨緩以後，現在還是8萬在上升，會死的還沒出現。