國家住宅都市更新中心選定桃園市中壢龍岡地區，利用國防部釋出的土地，興建「龍岡好室」社宅暨國軍職務宿舍2日動土，將興建地上5層共計160戶社會住宅，同時興建95戶國軍職務宿舍，預計2023年完工。

內政部政務次長暨國家住都中心代理董事長花敬群表示，政府與國軍合作，共同推動社會住宅及國軍職務宿舍興建計畫，由國防部提供土地、國家住都中心負責興建，包括「龍岡好室」在內，全台共有4個基地總計520戶國軍職務宿舍。而龍岡好室社宅基地原為陸軍龍翔營區，未來中壢區還有多項社宅計畫，將成為台灣社宅密度相當高的區域，國家住都中心會與市府同心協力完成社宅興建目標。

龍岡好室位在桃園中壢區龍岡路三段及龍門街口，為地上5層配有電梯的建築，國軍職務宿舍95戶、社會住宅160戶，共255戶，並配有174席汽車格、250席機車格，其中社戶住宅有9至27坪的1至3房型住宅，並配有1間日照中心及4處半戶外廣場，總經費為9億2491萬元，預計2023年9月完工。

桃園市長鄭文燦說，市府與中央合作推動桃園社會住宅計畫總計1萬2000戶，其中市府興辦38處共8000戶，已啟動30處基地及8處儲備基地；另中央興辦18處共4000戶，目前「慈文安居」興建中，「龍岡好室」在2日動工，中壢區「振興安居」及平鎮區「湧光安居」正上網公告招標，其餘基地也陸續規畫興建。