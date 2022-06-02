台股面臨季線與端午節前觀望氣氛，電子、金融不振，指數出現回檔整理，終場以16552.57點作收，下跌122.52點，跌幅0.73％，成交金額2131.24億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元近期出現高檔回落，亞幣近期出現反彈，站穩月線，台幣本周出現升值，接近29元大關，台幣若能回升，有利資金進入台股，對於指數反彈有幫助。

法人態度外資期貨未平倉目前仍持續維持多單，現貨市場雖然賣超，但整體賣超金額不大，本土投信在集中市場持續維持買超，櫃買市場也回補，政府基金近期在股價反彈出現減碼，從法人態度目前偏向中性偏多。

日KD指標目前已經來到相對超買區，短線有過熱跡象，加上短線急漲超過千點，大盤與接近季線反壓且來到頸線反壓處，因此，雖然資金、法人仍偏多，但預期短線指數有過熱疑慮下，短線可能出現整理。

過去15年走勢中，觀察端午節後5日、10日、20日、40日、60日的漲跌幅與平均上漲機率來看，除了20日後平均漲幅0.3％，上漲機率60％外，其餘平均漲跌幅均是下跌，且觀察後續5日、10日平均漲幅均不到50％，顯示節後指數有機會漲多回檔。

類股表現，若以後續5日來看，百貨、紡織、造紙等上漲機率較大，至於金融、玻陶等表現較差，後續10日食品、百貨等平均上漲機率均大於65％，至於玻陶、觀光、鋼鐵、橡膠、其他、電子、金融、營建等族群，平均上漲機率均低於45％，其中營建、玻陶平均跌幅約2％表現更為弱勢，顯示端午節之後內需傳產股短線表現較佳。