購物天后利菁說話犀利專業，2020年她將工作重心移往大陸，挑戰直播帶貨事業，近幾個月才暫時返台休養，2日她在運動途中巧遇納豆和依依，小倆口牽著小手甜蜜在街頭散步，她忍不住興奮聊上幾句；這幕景象全給小14歲老公許仙(許育仁)，忍不住用手機錄下老婆倩影，顯見二人結婚19年感情好到爆。

利菁曾曬出兩條白嫩大長腿，澄清和老公許仙的婚變謠言。(圖/利菁 FB)

利菁今年初曾被爆出和老公許仙意見喬不攏的傳聞，當時二人爆發長達3個月的冷戰，甚至「離婚」二字差點要脫口而出；當時利菁沉默半個月後，她才終於在FB出面駁斥沒有婚變，不僅高調曬出老公視角照，並要大家戴好墨鏡別被閃到，隨文甚至附上兩條白嫩大長腿，總之就是要大家好好放心。

利菁見到納豆走上前和他們關心聊天。(圖/利菁 FB)

直到本(6)月利菁都不時會在社群和大家互動，2日她坐著自家車要去運動，身邊同樣有老公許仙悉心陪伴；她一身穿著輕鬆簡便，下車後意外撞見納豆情侶倆，她先是伸手緊握納豆女友依依的手，再和納豆關心幾句，輕輕拍肩給他支持，說話時兩人也頻頻點頭，這一幕全被利菁老公許仙拍下，3人互動暖心畫面讓利菁看到後也很開心。

從老公視角看到的畫面讓利菁感性說道，巧遇二人是很美好的畫面，他們相處得，就像是老夫老妻攜手散著步。利菁說，依依把納豆照顧得很好，還向納豆介紹「這是菁姐」，她也曾因過勞病毒感染，一夜節目全停，算是過來人，只能給二位多多鼓勵。最後她打趣說「許仙在車上偷拍他老婆的暖心」和納豆情侶檔同樣高調曬起恩愛。