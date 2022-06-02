台積電近期走勢震盪，前陣子一度殺到波段低點505元，近期則一路反彈最高來到560元，部分買在高成本的投資人趁反彈出脫，中環也公告，近期以交易價格約559元處分台積電544張，處分損失約1272萬元，網友則認為賣點算不錯，只是持有成本太高所以賠錢。

中環公告指出，在1月11日到5月31日處分544張台積電持股，交易總金額約3.04億元，交易價格在559.22元，引發網友熱烈討論，直說「他算賠的少的，賣點算不錯，只是成本太高」、「完勝悅城啊」「大反彈賣，還算可以啦」、「賣得好，端午變盤反彈結束下殺開始」、「台積電大師」、「韭菜也是想賣個好價錢啊」。

悅城先前則公告以交易價格506元出清600張台積電股票，虧損8980萬，由於悅城的交易價格相當接近波段低點505元，一度成為市場討論焦點。

而今年不少公司抄底台積電卻陷入套牢，像是萬海今年4月曾以每股581.56元買進562張台積電股票，交易總金額達3.26億，國賓在今年3月至4月之間，以每股價格574.72元買進540張台積電股票，總交易金額達3.1億。

台積電今年元月17日收最高683元，一路下跌至5月12日創下505元新低，波段跌幅最深一度達26%，之後一路反彈。本周二因MSCI明晟季度調整盤後生效，台積電股價從546元一口氣拉到560元，但隔天股價隨即拉回。

受美股走跌影響，台積電今(2)日收盤下跌9元來到540元。