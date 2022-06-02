新冠肺炎本土疫情持續延燒，也讓桃園市復興區居民叫苦連天，因位處偏遠若確診不但就醫不便，山區也缺乏防疫物資，復興區公所考量疫情期間居民難以維持正常生活，決議發放疫情振興消費禮金經市府同意備查，凡今年1月31日前設籍該區，且6月23日前均位遷出居民每人可領2000元現金，6月23日起可備妥相關資料至各里指定地點或區公所領取。

復興區長游正英指出，之前已有許多縣市鄉鎮自行發放紓困金，當時因為復興區沒有確診個案，撙節預算評估後認為沒有跟進的必要，但近期看到許多區民為了搶快篩試劑舟車勞頓、大排長龍，加上各里反應已有許多家庭因為疫情影響入不敷出，在5月的區務會議通過「桃園市復興區因應嚴重特殊傳染病肺炎疫情振興經濟消費禮金發放自治條例草案」，每人發放現金2000元，由復興區代表會完成審議無異議通過，預計全區1萬2500人將發放2千460萬元現金。

復興區公所社會課表示，符合資格之區民，6月23日、24日可至各里指定地點領取；6月27至7月1日上午10點至下午2點在角板山天幕廣場，7月4日至29日於公所社會課不限里別皆可領取。提醒民眾，親領者備妥身分證及印章，未成年則由監護人代領，需備妥委託書黏貼身分證影本，並攜帶戶口名簿以供查驗。而同戶內成年人委託代領者，需貼有身分證影本的委託書及代領人的身分證正本與印章。