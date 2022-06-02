「花蓮縣復康暨長照民眾網路訂車系統」今天正式上線，民眾除了用電話預約復康或長照巴士接送，也能透過電腦或手機上網預約，大幅增加便利性。（羅亦晽攝）

花蓮縣內身心障礙人數約有2.6萬，有長照服務需求者則是1.5萬人，過去只能透過電話預約復康或長照巴士接送，十分不便，因此花蓮縣政府除維持原有電話的預約服務，也委託資訊公司規畫建置網路訂車系統，民眾用電腦或手機上網就可預約接送，未來將持續優化，並研議納入無障礙計程車訂車服務。

縣府社會處委託康訊公司設計「花蓮縣復康暨長照民眾網路訂車系統」，經評估符合服務使用資格者可登入系統提前7天或臨時預約復康或長照巴士接送，家屬也能透過電腦或手機上網預約，並提供乘車前後15分鐘內車輛位置查詢功能質。

縣府今天舉辦訂車系統啟用儀式，縣長徐榛蔚表示，「線上有速度，線下有溫度」，這2年因疫情影響，大幅提升數位使用率，也讓遠距醫療邁向一大步，然而，花蓮南北狹長，希望透過便捷的網路訂車服務，提供有醫療需求的長者、身障者更便利的服務。

花蓮縣脊髓損傷協進會理事長彭儀珠雖肯定系統的便利性，但對於已經70多歲的她，學習新科技一定的困難度，所幸縣府維持電話與網路並行，讓她有學習與適應的時間，不過她也建議縣府，未來可嘗試改成圖形化介面，讓操作更方便。

縣府社會處處長陳加富指出，陳加富表示，網路系統剛正式上線，還需調整與規畫，民眾若有操作問題，都可洽社會處或服務提供單位諮詢，而系統未來也會持續優化，規畫新增手機APP預約功能，也會研議納入無障礙計程車叫車服務。

陳加富表示，縣內目前有31輛復康巴士，委託門諾基金會提供服務，就醫、辦事、訪友、休閒出遊、參加社區日間照顧者皆可預約。長照交通接送特約單位有門諾基金會、一粒麥子基金會、富爾捷居家護理所、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、信義計程汽車公司、花蓮縣脊髓損傷協進會等6家，共有66輛車。

由於縣境狹長，醫療資源分布不均，交通車輛供給量仍有不足，歡迎交通業者加入特約，若審核通過，縣府每年每車補助75萬元的營運費用及GPS費用，偏鄉地區另有95萬元購車補助。