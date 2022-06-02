俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美國家發動經濟制裁，美國率先宣布全面禁運俄羅斯能源，沒想到近日卻傳出俄羅斯原油被運往印度提煉後，又流入美國市場，換言之，美國禁令實際上並無法完全制裁俄羅斯。

Business Insider、華爾街日報報導，俄烏戰爭在2月底爆發，美國於3月初就宣布全面禁運俄羅斯能源，多出來的俄油被運往印度、大陸，令人意想不到的是，部分俄羅斯原油在印度提煉後最終還是流進美國。

研究機構Centre for Research on Energy and Clean Air（CREA）分析師Lauri Myllyvirta表示，「看起來確實存在某一種交易，俄羅斯原油在印度提煉後，再度回到市場上銷售，最後部分產品還是被賣給美國。」

能源研究機構Kpler數據顯示，印度信實集團旗下一間煉油廠5月份向俄羅斯購買的原油是俄烏戰爭爆發前的7倍，約佔其總購買量的2成。

Kpler首席石油分析師Matt Smith認為，要將俄羅斯完全排除在全球原油市場是不可能的事，「如果印度購買俄羅斯原油，並將其與其他原油混合，最後提煉成汽油或柴油，那麼在無法區分的狀況下，不可能徹底擺脫俄羅斯。」

印度在俄烏戰爭期間一直與俄羅斯保持聯繫，並搶購其他國家避開的折扣原油。俄烏戰爭開始後，印度的進口俄羅斯原油的數量飆升至每天80萬桶，在此之前每天僅有3萬桶左右，差距相當大。