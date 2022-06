俄羅斯入侵烏克蘭後,歐美國家發動經濟制裁,美國率先宣布全面禁運俄羅斯能源,沒想到近日卻傳出俄羅斯原油被運往印度提煉後,又流入美國市場,換言之,美國禁令實際上並無法完全制裁俄羅斯。

Business Insider、華爾街日報報導,俄烏戰爭在2月底爆發,美國於3月初就宣布全面禁運俄羅斯能源,多出來的俄油被運往印度、大陸,令人意想不到的是,部分俄羅斯原油在印度提煉後最終還是流進美國。

研究機構Centre for Research on Energy and Clean Air(CREA)分析師Lauri Myllyvirta表示,「看起來確實存在某一種交易,俄羅斯原油在印度提煉後,再度回到市場上銷售,最後部分產品還是被賣給美國。」

能源研究機構Kpler數據顯示,印度信實集團旗下一間煉油廠5月份向俄羅斯購買的原油是俄烏戰爭爆發前的7倍,約佔其總購買量的2成。

Kpler首席石油分析師Matt Smith認為,要將俄羅斯完全排除在全球原油市場是不可能的事,「如果印度購買俄羅斯原油,並將其與其他原油混合,最後提煉成汽油或柴油,那麼在無法區分的狀況下,不可能徹底擺脫俄羅斯。」

印度在俄烏戰爭期間一直與俄羅斯保持聯繫,並搶購其他國家避開的折扣原油。俄烏戰爭開始後,印度的進口俄羅斯原油的數量飆升至每天80萬桶,在此之前每天僅有3萬桶左右,差距相當大。