《跟蹤騷擾防制法》6月1日上路，台中市議員曾朝榮、李天生關注新法實施後，能否確實保護民眾安全？且市府準備好了嗎？台中市警察局長蔡蒼柏表示，2天來全市共受理2起相關案件，其中1名被告為身心障礙患者、另1件則是情侶間的糾紛，皆不適用《跟騷法》範疇。

曾朝榮表示，騷擾事件頻傳，以近幾年發生的案件來說，2017年有名男學生向學妹求愛不成、竟持刀砍對方，2020年也發生長榮大學的強擄事件，為此，立法院推動《跟蹤騷擾防制法》，此法上路前，市府是否有超前部署並強化相關單位的協調？目前受理情況如何？

蔡蒼柏表示，跟騷法1日上路，當天台中市有2人報案，其中1件的跟蹤者為極重度身心障礙患者，被害人獲悉情況後已不追究，後續轉給衛生單位處理；另1起案件的雙方為前男女朋友，該案經了解情況後，認定其應屬於家庭暴力法範疇，也不適用《跟騷法》。

台中市長盧秀燕說，她身為女性，對於《跟騷法》相當關注，很高興法案能通過，這是婦女團體經過長期努力的結果；在《跟騷法》上路後，對過去跟蹤、騷擾等無法可管的行為，未來都能處理並量刑，市府半年前就開始積極整備，盼讓不論男女或年齡的民眾都受到保護。

蔡蒼柏強調，《跟騷法》去年通過後，警局即積極舉辦教育講習，也加強對民眾宣導，若觸法可處1年以下刑責、若持刀械刑期為5年以下，呼籲民眾小心別觸法。