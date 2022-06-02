根據IDC(國際數據資訊)最新發布的全球手機季度追蹤報告的最新預測指出，2022年智慧型手機出貨量將衰退3.5%，至13.1億支。經過連續三季的下滑以及供需兩方面的挑戰日益加劇，IDC大幅下修其對2022年出貨量的預測，先前的預測為1.6%的正成長。然而，IDC預計，隨著市場反彈，到2026年將實現1.9%的五年年複合成長率(CAGR)，因此，今年的負成長將是一個短期挫折。

IDC全球行動和消費設備研究總監Nabila Popal表示，智慧型手機產業正面臨來自多方面日益成長的逆風——需求疲軟、通貨膨脹、持續的地緣政治緊張局勢以及持續的供應鏈限制。然而，大陸封控政策的影響(目前看不到明確的結局)要大得多。透過這個全球最大市場需求減少並收緊已經受到挑戰的供應鏈的瓶頸，大陸封控政策同時打擊了全球需求和供應。因此，許多原始設備製造商削減了今年的訂單，包括蘋果和三星。然而，蘋果似乎成為受影響最小的供應商，因為其對供應鏈的控制力更強，而且高價部分的大多數客戶受通貨膨脹等宏觀經濟問題的影響較小。除非出現任何新的挫折，我們預計今年底這些挑戰最終會緩解，2023年市場將以5%的成長復甦。

IDC全球半導體團隊研究總監Phil Solis表示，持續的半導體供應問題將在2022年下半年緩解。在SoC方面，4G SoC供應一直緊張，但市場繼續向5G SoC轉移。惟更大的問題是PMIC、顯示驅動器和分立獨立Wi-Fi晶片等零組件供應吃緊。這些使用新製程技術製造的半導體的產能正在增加，並且正在製造更新版本的Wi-Fi晶片。與此同時，需求正在下降，結合起來，這些供需變化將使市場更加平衡。

從區域來看，預計2022年中歐和東歐(CEE)的降幅最大，出貨量下降22%。預計大陸將下降11.5%、或約3800萬支，約佔今年全球出貨量下降的80%。西歐預計將下降1%，而大多數其他地區今年將出現正成長，包括亞太地區(不含日本和大陸)的成長3%，是僅次於大陸的第二大地區。

預計2022年5G設備年成長將達25.5%，佔新出貨量的53%，擁有近7億台設備，平均售價(ASP)為608美元。受大陸5G產品通路庫存增加和市場預測整體下調的影響，今年的出貨量預期大幅下調。從長遠來看，預計2026年5G的銷量市佔將達到78%，平均售價為440美元。相比之下，4G ASP預計在2022年為170美元，到預測期結束時降至113美元。由於零組件短缺和物流成本的上升，所有設備的ASP在短期內略有增加。但是，從長遠來看，趨勢將保持向下。智慧型手機ASP將從2022年的402美元下降到2026年的366美元。