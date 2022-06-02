2日，根據日本一項研究報告，在注射過第一劑新冠疫苗莫德納之後，女性要比男性更容易出現包括起疹子等不同的皮膚病副作用。

有5,893位民眾在2021年5月至11月間參與此項實驗，其中，22.4%女性民眾在第一次注射莫德納之後，皮膚會出現副作用，不過男性大概僅占5.1%。不過根據美國醫學協會雜誌（JAMA）1日刊載的文章，這些皮膚出現的相關症況很輕微，不至於是mRNA新冠疫苗不能接種的禁忌症狀。

但位於日本東京的自衛隊中央醫院（Self-Defense Forces Central Hospital）指出，首次打過莫德納新冠疫苗後，經過至少6天所發生的皮膚病副作用，在歐美地區也被視為罕見的接種後不良事件。

同時，這間日軍醫院也表示，在日本發生機率比較多，可能是當地對此副作用比較敏感。但為何是女性比較容易有皮膚相關不良反應，或許跟體重、荷爾蒙以及注射環境都有關係。不過，事主莫德納在美國總部以及日本的辦公室，均沒有立即回應以上報導。