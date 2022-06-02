烏克蘭因遭到俄國入侵，原定3月要舉行的世足資格附加賽延後到今晨才開踢，是他們自2月來首次參加國際足球賽，今天烏克蘭在歐洲區附加賽以3：1擊敗蘇格蘭，離世界盃更進一步，只要在5日擊敗威爾斯就能取得11月前往卡達的門票，雖然還沒達成目標，但總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)仍為他們感到開心。

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on Wednesday hailed the national soccer team’s win over Scotland in a vital World Cup playoff game, saying the victory would bring joy to soldiers fighting against Russia. | via Reuters



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烏克蘭國家隊等了三個月終於能夠踢附加賽，努力爭取世界盃門票，他們也沒讓眾多支持者失望，在蘇格蘭主場漢普頓公園(Hampden Park)以3：1擊退對手，而這場勝利連總統澤倫斯基都叫好，畢竟國家持續受戰爭波及，很久沒傳來好消息，澤倫斯基發文說：「感謝你們！兩小時的喜悅，是種我們已不太習慣的感受。」

烏克蘭將與威爾斯爭奪歐洲區最後門票，趕上前進卡達末班車，目前32強已率先分好組別，分為A到H，烏克蘭與威爾斯間勝者進入B組，和英格蘭、伊朗、美國繼續競爭，D組最後一席將由秘魯或阿聯酋、澳洲附加賽勝方取得，同組已晉級國家有法國、丹麥、突尼西亞，E組空缺則等待哥斯大黎加、紐西蘭勝方補上。