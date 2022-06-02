鋁製品製造裝配職業工會志工丈量門窗。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

修繕志工爬上屋頂施工。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市做工行善團本周再出任務，遠到嘉義縣大埔鄉山區，幫77歲莊阿嬤修屋；此案由嘉義慈善團體引介，原本慈善團體求助無門，在神明指引下上網搜尋到台南市做工行善團，並在臉書上留訊息，促成此次修屋任務；2日台南市勞工局、做工行善團也再度到莊阿嬤家場勘，排定木工及電器工會進場時間。

莊阿嬤今年77歲，丈夫已歿，現年58歲的獨生子長年在台中工作，收入不穩定。莊阿嬤居住的老厝年久失修且嚴重漏水，部分天花板坍塌，電線管路老舊，窗台破損，牆面亦有破裂情形，但因家中經濟不佳而無法修繕。

嘉義縣的慈善團體得知莊阿嬤困境後，四處奔波求助皆失敗而回，最後終於找到台南市做工行善團，修繕志工團隊會勘後，也願意跨區幫忙莊阿嬤修繕房屋，讓通報人放下心中的大石頭。

原本多在周末出動修繕的志工，台南市鋁製品製造裝配職業工會、金屬建築結構及零組件製造職業工會志工擔心連日大雨漏水加劇，5月31日星期二就出動去修屋；因路途遙遠，一趟車程近2小時，且擔心下雨影響施作，鋁製品製造裝配職業工會理事張世明更是5點就從台南出發。

勞工局局長王鑫基表示，2020年6月在副總統賴清德的建議及市長黃偉哲的帶領下，台南市做工行善團修屋服務推展至外縣市，精神令人敬佩，志工們每完成一案都有滿滿的成就感，前往嘉義縣大埔鄉修繕路途雖然遙遠，看到曾文水庫壯麗的湖光山色，心中也是無比喜悅。