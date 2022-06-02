衛福部日前火速核准韓國製的唾液快篩「福吉美」，國民黨團今踢爆，福吉美無法驗出Omicron病毒，甚至有陽性孩童測完唾液快篩後是陰性，痛批指揮中心胡亂核准、草菅人命。台北市長柯文哲也質疑，現在台灣大部分都是感染Omicron，若不能測出來「很奇怪」，不曉得中央在幹甚麼，也說北市府二度開會後，決定在沒有新的科學證據前，不會購入唾液快篩。

台北市議會下午進行市政總質詢，市議員汪志冰詢問柯文哲，對於中央火速核准的唾液快篩，卻無法驗出Omicron病毒的看法，由於曾有議員呼籲市府採購唾液快篩，柯回應，後來市府的決定是，在還沒新的證據出現之前不買，也說中央未撥唾液快篩給市府使用。

汪志冰質疑，最近境外採檢要一律改成唾液快篩，但這是台灣的門戶，放寬解隔標準已經怕怕，現在還採用測不出Omicron的唾液快篩作為入境檢測基準；這周也有很多爸媽怕孩子戳鼻會痛，選擇到藥局購買唾液快篩，卻傳出有兒童做鼻腔快篩是陽性但唾液快篩卻是陰性，她憂心中央此舉之後恐出大亂子，甚至草菅人命。

對此，柯文哲重申，市府內部討論後決定不買唾液快篩，「用東西要說明你的適應症，誰可以用、誰不能用及什麼時候用，還是要有規範。」他也直言，現在台灣大部分的感染都是Omicron，所以唾液快篩不能測出Omicron很奇怪。

汪志冰接著批評，中央火速通過的唾液快篩，結果說明書上說沒辦法測這個項目，那是要測心酸的、還是來測口碑的，柯文哲僅無奈回應「不知道」，他都不曉得中央都在幹什麼，因為市府要買防疫物資時，都會要求先讀書、要科學證據才買，但這討論過2次，最後還是沒買。

汪志冰笑說，照你這個說法，我們的防疫指揮中心都沒有在唸書，也沒有在念相關的文獻，也不做科學判斷，簡直就是亂七八糟。