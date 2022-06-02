大陸委員會今（2）日公布民調結果，近9成民眾反對中共長期對我外交打壓，包括阻撓臺灣參與國際組織或活動（89.6％）、反對臺灣參與「印太經濟架構」（89.3％）；此外民意不認同中共近期阻撓臺灣參與WHA，誆稱在「一中原則」前提下，已對臺灣參與全球衛生事務作出妥善安排及照顧臺灣民眾健康福祉（86.3％）。但對於兩岸疫後交流，也有7成以上民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復中國大陸人士來臺從事交流活動。

陸委會稱，調查結果顯示在國際普遍關切臺海和平、支持我開展國際空間之際，中共對臺加大施壓，臺灣主流民意更一致反對中共對臺強加政治框架、打壓我國際參與。

陸委會強調，面對中共製造臺海及區域安全風險，8成以上民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前臺海現狀（82.2％），及不認同中共聲稱「一個中國原則」、臺灣是中國領土不可分割的一部分等立場（83.6％）。另9成以上民眾反對共軍機艦持續在臺灣周邊區域活動並對臺演訓、恫嚇臺灣（90.6％）；不認同中共長期透過操作錯假訊息，分化臺灣內部，擾亂臺灣社會（87％）。近8成不贊成中共批評臺灣勾結外部勢力、謀獨挑釁，製造臺海局勢緊張的說法（78.1％）。

陸委會進一步表示，7成以上民眾支持政府堅定拒絕中共「一國兩制」，捍衛國家主權及臺灣民主（75.8％），展現自我防衛決心，與理念相近國家共同捍衛民主自由，維護區域和平（70.5％）。另對於兩岸疫後交流，有7成以上民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復中國大陸人士來臺從事交流活動（71.6％），並支持政府在調整邊境管制措施同時，加強對中國大陸人士來臺安全管理（76.7％）。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在111年5月26日至29日以電話訪問臺灣20歲以上成年民眾，有效樣本1070份，信賴度為95％，抽樣誤差在±3.00％。