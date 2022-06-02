遠傳(4904)宣布成為台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收服務計畫」(Ericsson Global Product Take-Back Program)的電信營運商，該計畫將回收高達98%的電子廢棄物，最終掩埋率僅2%，遠高於歐盟廢電機電子設備指令(EU WEEE)建議的80%回收標準。預計至今年底，遠傳將汰換上萬台3G/4G基地台，除了每一座基地台將以高標準清運，回收高達98%的電子材料，大幅降低退役通訊設備對環境的影響，隨之替代的新設備更具備優異的節電技術，在相同功率、低網路負載下，可達成50%的節能效益。

愛立信自2005年推出「全球電信設備環保回收服務計畫」，制定嚴謹的環境管理標準，針對汰舊電信設備進行產品清運、拆解分類、回收處理、提高能源效率等步驟，透過多元方式創造循環經濟，大幅降低電子廢棄物的最終掩埋率至2%，遠優於歐盟建議標準。面對氣候變遷所帶來的風險，遠傳一直將永續責任融入企業文化，隨著5G服務推行、並展開設備更新與建置，今年預計回收3G 2,100MHz頻段設備、首批4G 700MHz頻段共上萬台設備，加入該計劃後，年底前所有汰換基地台的電子廢棄物回收率均可達98%，將遠傳「低碳營運」策略帶向新的里程碑。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期以5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術力為引擎，對內落實低碳營運，對外推廣ICT創新應用，打造低碳智慧城市。包含以AI大數據進行「基地台選址」、優化網路，以最精簡的基地台數量達到最佳網路品質；這次透過加入愛立信的環保回收計劃，汰舊的基地台清運、拆解分類為電子材料，進一步達成98%的回收再利用率，在每一環節盡最大的減碳努力，逐步累積可觀的減碳效益，共同朝向2050淨零目標邁進。

根據愛立信研究發現，資通訊產業僅佔全球碳排放量的1.4%，但可以賦能其他行業(如能源、工業和交通運輸)減少高達15%的碳排放；透過5G驅動產業、社會數位轉型，更是達成目標的關鍵。