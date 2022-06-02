大陸地區陸續解封復工，曜越(3540)初估，5月合併營收可望略優於4月，公司正式發售幻銀ARGENT K6 RGB Cherry矮軸機械式鍵盤，紅/銀兩種軸，希望搶攻電競玩家商機，為營運增添動能，由於公司營運逐漸擺脫谷底，今天股價以漲停板作收。

曜越為高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠，曜越表示，公司致力於帶給玩家絕佳的電競遊戲體驗，將產品不斷優化，最新的幻銀ARGENT K6 RGB Cherry矮軸機械式鍵盤(紅/銀軸)提供使用者更舒適的打字體驗，同時也獲得2022紅點設計大獎的殊榮；Cherry MX矮軸的壽命可高達一億次，並具備耐用、精準及靈敏的觸發鍵程；幻銀ARGENT K6 RGB Cherry矮軸機械式鍵盤的磁吸式扶手墊提供手腕最舒適的支撐。

受到大陸大規模封城停工及第2季為傳統淡季影響，曜越4月合併營收為2.02億元，累計前4月合併營收為9.11億元，不過，隨著大陸全面復工，終端需求逐漸回升，曜越預估，5月合併營收可望優於4月，整體營運可望擺脫谷底逐漸回穩。