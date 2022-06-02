美國職籃NBA總冠軍戰即將在台灣時間週五6/3上午09:00正式展開，今年西區由過去8年6次站上決賽舞台的「金州勇士」對決季後賽通過東區重重考驗的「塞爾提克」，這支綠衫軍韌性十足，分別擊敗籃網、公鹿以及熱火三支強隊(其中與公鹿、熱火都打滿七戰)，以目前總冠軍賠率看來(勇士1.45倍、塞爾提克2.15倍)，台灣運彩比較看好勇士奪冠，你也這麼認為嗎?

兩隊在實力上可能沒有大家想像中差距那麼大，看了以下三大重點就知道勇士絕對不能輕敵！首先是防守，塞爾提克以防守聞名眾所皆知，但值得注意的是他們「換防至上」防守方式有克制勇士的態勢，勇士季後賽前三輪的對手都不是擅長換防的球隊，因此勇士可以趁著隊友檔人產生的些微空檔投進了許多外線，但塞爾提克由塔圖姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)以及史馬特(Marcus Smart)所組成的後場防線同樣強悍，面對勇士進攻單檔，塞爾提克會以即刻換防拆解，這將使得勇士減少很多外線出手的空檔。

再來，勇士的進攻端是以大量的小組配合與導傳結合而成，如此進攻唯一的缺點就是容易造成失誤，勇士本季季後賽場均有多達14.8次失誤，是季後賽16支隊伍裡面第5多，上一輪對手獨行俠不擅轉換快攻因而攻錯失了勇士失誤多所造成的優勢，至於塞爾提克可不一樣了，綠衫軍進攻節奏快不拘泥於陣地戰，把握到勇士失誤會快速把球往前推進製造快攻並轉換成得分機會。

最後，是兩隊歷史的對戰的戰績，攤開勇士與塞爾提克從2017年開始到現在的10次交手紀錄，塞爾提克的勝率是令人意外的70%！綠衫軍3場輸的比賽恰巧都只輸給勇士4分，獲勝的7場比賽有3場分差超過雙位數，場均淨勝分為塞爾提克+7.8分，值得一提的是，自柯爾(Steve Kerr)執教勇士以來，塞爾提克是唯一對勇士贏多輸少的球隊。運彩喜歡高賠的玩家們，今年NBA總冠軍賽或許可以大展身手了！