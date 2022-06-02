福吉美遭爆驗不出Omicron 趙少康悲憤「國家交給這種政府」： 人民大不幸！

高端疫苗副董事長陳燦堅創立的福又達公司，日前高速取得唾液快篩「福吉美」進口許可，引發在野黨質疑，而今國民黨立院黨團更踢爆，福吉美原廠說明書上寫驗不出Omicron，痛批衛福竟緊急核准此一快篩，若不出面說明就要告發圖利。而媒體趙少康對此砲轟蔡政府草菅人命、欺壓人民，國家交給這種政府：真是人民大不幸！

對此中廣董事長趙少康今（2日）在臉書發文，表示台灣快篩試劑嚴重不足，蔡政府未能超前部署又不肯承認錯誤。食藥署日前打槍了40多家唾液快篩，只獨厚「福吉美」，上市後單劑價格更一度高達175元，如今國民黨踢爆「福吉美」，不只沒辦法驗出Omicron病毒，更沒有通過韓國原廠EUA上市許可。福吉美的廠商「福又達」創辦人還是高端的副董事長兼總經理陳燦堅，宛然是「高端2.0」，他直言「不禁讓人懷疑背後是否有圖利廠商之嫌」。

趙少康也痛批，陳時中面對質疑時只丟下一句「覺得貴就不要買」，完全不顧自指揮中心宣布「以篩代隔」、「快篩陽視同確診」後，民眾對唾液快篩的需求已經不是「想要」，而是「必要」，而且都不是只需要一劑，而是「每人每天」都需要，若再乘上價差，「根本是暴利」，背後的審查當然一點都不得馬虎。

趙少康指出，衛福部通過EUA的廠商不但貴，原廠說明書上還顯示驗不出Omicron，「完全把民眾當冤大頭剝削」，藍營想調資料，追查當初「福吉美」的EUA到底怎麼通過的，陳時中又千篇一律的公文回應「沒有會議紀錄」，趙少康砲轟，疫情都已經兩年了，如此嚴重的防疫缺失卻一再出現，「要是這種官員在國民黨執政時期，早就被轟下台依法究辦」！

針對機場現在都用「福又達」的唾液篩檢，趙少康也質疑，如果篩檢結果不正確，「豈不是有篩檢等於沒篩檢？為了讓廠商獲利毫無阻擋的大開國門？」沒開會就放行驗不出Omicron的唾液快篩、還賣這麼貴，完全是欺壓人民、草菅人命，最後趙也感慨，國家交到這種政府手中，真是人民最大的不幸！