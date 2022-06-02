英國女王伊麗莎白二世歡慶登基70週年，為期4天的「白金禧」慶典今天展開前，她特別向籌辦與參與活動的各界致謝，白金漢宮也公布女王最新官方照片。

英國廣播公司（BBC）報導，這張由攝影師麥肯尼（Ranald Mackechnie）操刀的照片在女王慶祝「白金禧」前公開，照片是今年稍早在溫莎城堡（Windsor Castle）拍攝。

女王在致詞中感謝各界籌辦活動慶祝這個里程碑，還說這些活動將創造「許多快樂的回憶」。

英國各地預料會有數以百萬計民眾參加慶祝活動，向96歲的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）致敬。女王今天也會在白金漢宮的陽台露面兩次，為4天的慶典揭開序幕。

女王今天發出的聲明指出：「感謝在英國和整個大英國協，參與慶祝我白金禧的所有人，家庭、鄰居和朋友。」

「大家對我展現的友好不斷地鼓舞著我，在我們繼續以滿懷的信心和熱情展望未來之際，希望接下來幾天能讓大家有機會反思過去70年締造的成就。」

由於女王年事已高，最近還不時因為行動不便取消原定行程，她個人參與的「白金禧」活動可能有限。

慶祝活動將以倫敦市中心的軍隊遊行揭開序幕，女王將首次從白金漢宮（Buckingham Palace）的陽台接受1500名官兵致敬。

包括73歲的王儲查爾斯（Prince Charles）以及39歲的女王長孫威廉王子在內，高級皇室成員將代表女王履行其他禮儀職責，儘管大家的目光，將聚焦在那些不會出席的人身上。

女王62歲的次子安德魯王子（Prince Andrew）在美國被控性虐待的官司2月才剛和解，預料不會出席慶祝活動。

而女王另一個孫子哈利王子現在住在洛杉磯，王室聚集在白金漢宮陽台觀看空軍空中分列式時，哈利和他的美國妻子梅根預料也將缺席。

今天不僅是「白金禧」慶典開鑼，也是女王加冕69週年的日子。她1952年2月6日登基，1953年6月2日加冕。