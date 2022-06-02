外媒報導，沙烏地阿拉伯打算若俄羅斯產量因歐盟制裁而大幅下滑，該國預備提高原油產量，受此影響，國際油價在周四亞洲交易時段聞訊重挫。

外媒引述消息人士透露，隨著全球重啟經濟帶動原油需求上揚，原先漠視華府加速增產要求的沙國態度已出現改變。據聞，OPEC會議將討論沙國與阿拉伯聯合大公國增產的議題。

知情人士另提到，原訂9月的增產計畫可能提前至7月和8月。

周四下午1時左右，布蘭特原油期價跌落1.86％至每桶114.13美元，西德州中級原油期價下挫1.87％至每桶113.11美元。