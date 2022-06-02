MLB推薦賽事 : 6/3(五) 10:10，紐約大都會@洛杉磯道奇(系列賽首戰)

紐約大都會近幾年的團隊薪資雖然居高不下，但戰績與關注度卻遠遠不及同城的紐約洋基，季外大都會再度在自由球員市場砸下超過2.15億美元補強陣容，今年總算看到成效，目前不僅穩坐國聯東區榜首，距離國聯龍頭洛杉磯道奇也僅有1場勝差。本週末大都會將啟程前往西岸進行客場10連戰，第一個系列賽就將挑戰大魔王洛杉磯道奇，兵強馬壯的道奇坐擁聯盟最佳主場戰績(15勝5敗)，大都會的西岸長征之旅首站將面臨嚴峻的考驗。

板凳深厚的道奇打線棒棒都具威脅性，其中又以一壘手(Freddie Freeman)及外野手貝茲(Mookie Betts)表現最為突出。本季以6年1.62億美元重磅加盟道奇的佛里曼，得點圈有人時的打擊率高達0.425，成功補上道奇上季屢屢在關鍵時刻熄火的缺口。而過去兩季長打能力衰退的開路先鋒貝茲本季重拾身手，目前以15發全壘打暫居國聯全壘打王，完美詮釋「核彈頭」角色。目前道奇的團隊上壘率、長打率及攻擊指數都高居聯盟榜首，團隊場均能攻下高達5.57分，淨勝分差118分更是唯一破百的球隊，是目前聯盟中最危險的打線。

大都會的長打能力雖然不及洛杉磯道奇，但其出色的本壘板紀律也創造出優異的得分效率，本季大都會團隊打擊率高達0.261，被三振數是國聯第三少的369次。除此之外，大都會在賽事後段的攻擊能力相當強悍，本季在7局(含)之後的團隊打擊率0.258更是傲視聯盟，近期已有兩次在賽事後段單局攻下7分，拉尾盤能力極為驚人。大都會的明星捕手麥肯(James McCann)、兩大巨投薛澤(Max Scherzer)及迪格隆(Jacob deGrom)都仍在傷兵名單中，待全員傷癒歸隊後，投打戰力完整的大都會本季要在國聯東區出線應不成問題。

道奇系列賽首戰將派出岡索林(Tony Gonsolin)主投，岡索林過去兩季大多擔任長中繼，本季在輪值傷兵頻傳的情況下，以優異的表現站穩先發投手位置。岡索林以往控球不穩的問題本季大幅改善，每9局保送數從上季的5.5次進步至本季的3.2次，加上指叉球投得得心應手，被打擊率僅有0.138，目前自責分率1.80、WHIP 0.933的出色成績已搖身一變成為道奇輪值中最可靠的投手。大都會此戰將由T.華克(Taijuan Walker)領銜主投，T.華克本季先發出賽7場自責分率僅有2.83，T.華克本季被對手擊出強勁球的比例(Hard Hit %)雖然高達37.2%，但因為本季大量使用卡特球，對手的擊球仰角(Launch Angle)僅有7.6度，有高達47.6%的擊球都形成內野滾地球，對防守方的傷害不大

雙方攻擊端的得分效率在伯仲之間，此戰先發投手也都具有一定的壓制力，賽事前半段有機會走向相互拉鋸的局面，而道奇勝利組牛棚近期表現有些許不穩，終結者金布瑞爾(Craig Kimbrel)近三場出賽都有失分，5月的自責分率高達6.0，大都會本季在賽事後段有出色的攻擊韌性，因此筆者看好投打近況出色的大都會有機會在客場搶下系列賽首勝，大膽推薦投注「不讓分玩法-客勝」。