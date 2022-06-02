歐洲足聯在2018-19賽季創建的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League），今年邁入第3屆，由55個歐洲足聯會員國參加。在第一屆時按世界排名分成A、B、C、D四級，每級再分成四組，A、B級每組三隊，C、D級則是三隊或四隊不等。第二屆（2020-21）將隊數重整，仍分為A、B、C、D四級，但只有A、B、C級各四組，D級則分為兩組，每組的隊數固定為四隊（D級第二組剩最後三隊）。

比賽雖然屬友誼賽性質，但A級四組的冠軍可爭奪最終的冠軍獎盃，和大約500萬歐元的冠軍獎金。另外，歐洲國家聯賽還有兩大特色，一是有升降制度，A、B、C級各組的最後一名將往下降一級，由B、C、D級各組的第一名升級取代。二是為鼓勵各隊在歐洲國家聯賽爭取好成績，將依年份不同，作為世界盃或歐洲國家盃的資格附加賽，像第一屆和本屆(2022-23)就是歐洲國家盃的資格附加賽，第二屆則是有兩隊被納入2022世界盃的歐洲區附加賽。

第一屆歐洲國家聯賽由葡萄牙取得冠軍，決賽1：0擊敗荷蘭封王。第二屆則是法國逆轉絕殺西班牙，以2：1稱霸。

本屆A級的16強經過抽籤分組如下：

A1：法國、丹麥、克羅埃西亞、奧地利

A2：西班牙、葡萄牙、瑞士、捷克

A3：義大利、德國、英格蘭、匈牙利

A4：比利時、荷蘭、波蘭、威爾斯

從台灣時間6月2日至15日，各隊將進行前四輪小組賽，其中有多場精彩比賽球迷不容錯過，包括6/3西班牙vs葡萄牙、6/4比利時vs荷蘭、6/5義大利vs德國、6/7克羅埃西亞vs法國、6/8德國vs英格蘭、6/12英格蘭vs義大利、6/14法國vs克羅埃西亞、以及6/15德國vs對義大利(以上比賽時間全部為台灣凌晨2:45)。

由於歐洲國家聯賽比較像友誼賽性質，各國重視程度不一，亦有可能會選派較多的年輕選手參賽磨練，因此勝負比較難以預料，大小分以前兩屆的賽果統計，較傾向大分（2.5球），第一屆A級24場小組賽出現15場大分，大分率為62.5%；第二屆A級48場小組賽有26場大分，大分率54.2%。而其中還有個有趣的觀察，有義大利的小組出現小分機率較高，第一屆A3組6場有5場小分、第二屆A1組12場有8場小分。如果扣除義大利這一組，第一屆的大分率提升至77.8%、第二屆的大分率升至61.1%。最常出現大分的球隊則是克羅埃西亞，兩屆共10場小組賽，出現多達9場大分，給彩迷參考。