胡宇威劇中被曾沛慈打巴掌。（八大提供）

胡宇威、曾沛慈回憶打巴掌戲。（蝦皮購物提供）

胡宇威、曾沛慈、吳岳擎上節目宣傳新戲。（蝦皮購物提供）

《親愛的亞當》主要演員胡宇威、曾沛慈和吳岳擎1日上《蝦皮娛樂線》作客，曾沛慈節目中爆料有場要打胡宇威巴掌的戲，當時力道大到都能聽見巴掌聲的回音，3人現場更示範起打巴掌戲的秘訣！新婚不久的曾沛慈鏡頭前更大方秀恩愛，說自己怎麼「嫁一個這麼可愛的人」，今年同樣宣布與愛情長跑8年的陳庭妮修成正果的胡宇威卻說自己「感情狀況不明」，愛開玩笑的他後續才解釋：「因為還沒有登記啊。」

胡宇威和陳庭妮，以及曾沛慈和音樂人老公Peter，正好都是在今年宣布喜訊。在填寫個人檔案方面，曾沛慈大方寫上「已婚」，更透露自己本來想把老公Peter寫在「覺得最完美的人」那格，但因為覺得「太那個了」才害羞作罷。

談起新婚生活，曾沛慈甜蜜笑說：「比我預想的還要好！」原本她擔心和老公Peter認識超過10年，當了許久的朋友太過熟悉，很快會有老夫老妻的感覺，「但我對他的愛超乎我自己的想像。」真情告白讓主持人張立東和瑪麗驚喊：「這好像是廣告台詞的名言。」

曾沛慈說，自己沒事就對老公告白，常常對Peter說：「我怎麼嫁一個這麼可愛的人。」新婚感情甜蜜，也讓曾沛慈笑說：「沒辦法，問到我的感情狀況就是只能這麼噁心。」連一旁的胡宇威都遮起眼睛，直喊：「太閃了！」

不過也是今年宣布喜訊的胡宇威，卻在感情狀態填上「狀況不明」，讓主持人張立東嚇一跳，愛開玩笑的他才解釋：「因為還沒有登記啊。」胡宇威也透露，由於夫妻兩人都是演員，所以陳庭妮不介意他拍攝親密戲，倒是曾沛慈說：「我老公偏介意，他唯獨不看我的吻戲。不過他還是尊重我的工作，只是用自己的方式避開。」

《親愛的亞當》中，曾沛慈有場要打胡宇威巴掌的戲，他們爆料，當時力道之大，連拍攝的公園都聽得到巴掌聲的回音。胡宇威說：「因為前面排練3、4次，都是擦邊。我看了螢幕覺得不行，就叫要她真的來。」曾沛慈說：「是宇威叫我真打，他一直說不打真的就演不出來，兩個人都會演不到那個情緒。」

她回想拍攝情景：「一開始我真的很抖，打太輕。換鏡位後就想說好吧，長痛不如短痛！」結果一巴掌打下去後，就看到胡宇威的臉，有點僵掉。待導演喊卡後，曾沛慈趕緊上前詢問：「很痛嗎？!」胡宇威直率回應：「還蠻有感覺的！」頓時讓她心生愧疚，直呼想下跪道歉，「我那時其實打下去時，還覺得好像還好，沒有太用力，但有到點了。」曾沛慈除了感謝胡宇威的專業和信任，也笑說：「還好他的臉沒腫，不然我大概整部戲在鏡頭外，都會呈現為他做牛做馬的狀態。」

3人也傳授拍打巴掌戲的秘訣，最厲害的演員，就是能做到「打得響但不會痛」，只是可憐了張立東，一連做了3個人的示範，被打了3次巴掌。

《親愛的亞當》故事以「基因編輯」為主軸，吳岳擎被問到，若是自己的話，最想改掉基因中的什麼缺點。他回答是腿：「因為太粗了，常常穿不下太緊的褲子。」瑪麗現場驗貨，一摸吳岳擎的小腿就直喊：「好大！」曾沛慈也爆料，拍攝時吳岳擎會穿比較緊身的褲子，「小腿真的很大！」