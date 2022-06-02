英雄聯盟上半年度的各項賽事，就在5月最重要的國際賽「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，簡稱MSI)由中國賽區(LPL)的皇族RNG拿下冠軍，正式宣告結束。緊接著下半年度的各項賽事，將由西班牙、德國、波蘭…等歐洲國家的賽事率先開打。這些歐洲國家賽事的知名度雖然不如中國、韓國(LCK)…等大賽區，但他們的比賽能填補大賽區開打前約2～3個星期的空檔，也讓熟悉英雄聯盟的朋友們能有其他賽事欣賞，並在欣賞比賽之餘，買一張運彩增添樂趣。

英雄聯盟西班牙超級聯賽(Superliga)夏季賽於週二(5/31)凌晨時段正式開打，比賽時段多安排在每週的週二及週五，賽制方面採取雙循環的BO1(一局定勝負)，並由例行賽戰績排名前6的隊伍，晉級季後賽。本季10支參賽隊伍包括：巴薩電競、野牛BSO、費南帝克TQ、G2北極圈、巨人GIA、KOI戰隊、MADM戰隊、MRDS戰隊、異教徒TH、UCAM電競。

週五(6/3)凌晨將繼續進行夏季賽第1週的賽事，比賽精彩可期，切勿錯過，以下推薦2場比賽給喜愛英雄聯盟的朋友參考：

6/3(五) 1:00，G2北極圈@巴薩電競，推薦：不讓分「巴薩電競」勝

G2北極圈(G2AR)是歐洲霸主G2電競(G2)的學院隊，今年春季賽戰績9勝9敗晉級季後賽，季後賽首輪對上戰績同樣9勝9敗的野牛BSO，最終以1：3落敗。夏季賽前G2AR的王牌輔助Efias轉會至巴蕯電競(BAR)，使得G2AR的戰力將大受影響。至於BAR，春季賽戰績13勝5敗晉級季後賽，季後賽一路打準決賽，同樣遭遇野牛並以0：3落敗；BAR原本的實力就不差，新賽季雖然新加入的打野Hades是否能有好表現還是未知數，但有Efias的加持，相信BAR能延續前個賽季的好表現，繼續在本季拿下不錯成績。

6/3(五) 4:00，巨人[email protected]費南帝克TQ,，推薦：不讓分「費南帝克TQ」勝

巨人GIA成立於2015年，在西班牙超級聯賽中可說是元老級的隊伍。2020年、2021年都曾拿過聯賽冠軍，也是歐洲大師賽的常見隊伍。不過，GIA今(2022)年春季賽的戰績並不理想，8勝10敗的成績(聯賽排名第7)，甚至無法晉級季後賽。夏季賽開始前，隊伍中曾經的核心選手Milica及Attila離隊，但有Jiizuke(前北美賽區Evil Geniuses中路選手)、Keduii(前德國超級聯賽Berlin International Gaming下路選手)等選手的加入，GIA是否能重返往日榮光？還需要一段時間觀察。至於費南帝克TQ(FTQ)，今年春季以16勝2敗的戰績晉級季後賽(聯賽排名第1)，不僅在冠軍決賽中以3：0擊敗野牛，緊接著又在春季的歐洲大師賽中打進8強，表現亮眼，夏季賽的FTQ陣容沒有變化，看好隊伍將延續前一季的狀況，繼續取得好成績。