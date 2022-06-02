港南公園看海平台能看到絕美夕陽。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

端午連假到來，許多民眾為防疫，減少跨縣市移動，新竹市政府城銷處指出，港南公園多了2處新景點，除了台美合作的「雷達氣象站」進駐，巨大的「氣象雷達」大圓盤彷彿小型太空站，還有港南運河打造270公尺的河岸林蔭、生態綠廊，不僅能看海，還能觀賞絕美日落。

為了解台灣天氣災害，增加預報準確度，台灣和美國大學研究人員和政府單位經多年籌畫，獲美國國家科學基金會及台灣科技部贊助，加上台灣大學、中央氣象局、中央大學、文化大學、國防大學、國立師範大學及民航局等單位參與，今年5月25日至8月10日，台美將合作於新竹市港南運河公園外海，進行「太平洋地區極端降雨PRECIP」及「台灣地區豪雨觀測與預報TAHOPE」氣象實驗。

其中，架設於港南運河公園外側海堤上的S-Pol，是世界上最先進的氣象雷達之一，可與中央氣象局所建台北和台中的氣象與降雨雷達站協同觀測，量測範圍為150公里，資料會即時傳回中央氣象局，提供預報員做天氣研判與預報，提升台灣中北部地區極端降雨的預報及氣候模式的準確度。

城銷處指出，設置雷達站有助研判天氣，也讓科學貼近生活有教育意義，歡迎對天氣預報、國際氣象實驗、天氣雷達有興趣的民眾預約參觀，即日起至7月30日，周六日、國定例假日提供上午及下午各一場次，每梯次最多5人，參訪時間1小時，因設施內金屬儀器及周邊臨海碎石路面，建議穿著運動鞋參觀，活動遵守防疫指引。

另外，港南親水運河也開放新景點，近期運河南段整修工程完成，將公園南段厚重及破損的水岸硬鋪面拆除，改以休憩步道、植栽綠地等水岸賞景設施，完成以生態優先、景觀再造、親水環境等三大主軸設計的運動休閒空間。

適逢防疫期間，市府推薦戶外景點，尤其在傍晚日落時分騎自行車造訪港南運河，沿河岸臨水步道漫步，可透過親水平台觀賞沿途運河風景。