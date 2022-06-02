南投縣男補教老師前年因班上學生有「互抄作業」嫌疑，竟動手掐少年胸部，導致左乳瘀青，其家長憤而提告，經性騷擾防治委員會認定「成立」性騷擾，老師不服辯稱「哥兒們的互動」，提訴願遭駁回，再向法院提行政訴訟，無性騷意圖，二審法院駁回訴請，可上訴。

判決書指出，該名補教男老師當天質疑少年「互抄作業」，少年便回稱「別人抄我的」，男老師要少年將雙手舉起後，順手掐其左胸，造成左乳上有6公分大小瘀傷，事後還被同儕笑。

少年返家後向家長告知受傷，家長帶少年到醫院驗傷，同年12月向蔡提出性騷擾事件申訴，經南投縣政府社會局調查後卻「不成立」，家屬不服去年3月間再向縣府再申訴。同年6月召開性騷擾委員會臨時會，最後認定性騷擾案件「成立」。

男老師不服，提出訴願遭駁，再向台中高等行政法院提行政訴訟，聲請撤銷訴願與性騷擾案件成立處分，表示從事教學10多年，案發後「有反省互動方式」，因該生也是男生，像「哥兒們的互動」，沒有性騷擾意圖。

合議庭認為，雖男老師主張因少年有抄作業行為，才以玩笑方式管教，但掐胸行為太過魯莽，且在同學面前「抓胸」誤解正當管教，認為性騷擾防治委員會認定構成性騷的處分，無違法之處，駁回男老師訴請，可上訴。