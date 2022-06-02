27歲香港女星張凱娸（Kiki）有一雙靈巧大眼和脫俗的氣質，為她贏來「翻版周迅」封號，未料今(2日)港媒爆出一支疑似張凱娸的性愛片流出，片中女主角和張凱娸極為相似，男主角身分則為一名外籍男，兩人全裸正在「辦事」，而求證經紀公司，對方表示還在了解中，暫時不做回應。

27歲的張凱娸從小就培養音樂才華，後來她放棄進入香港理工大學就讀，改到香港演藝學院戲劇系，主修表演，3年前才畢業。她曾演出電視劇《二月廿九》及林家謙〈拼命無恙〉MV，並演出過電影《假冒女團》、《殺出個黃昏》，最近代表作則是參加實境秀《全民造星III》，在演藝圈才剛起步的她，沒想到近日卻因捲入不雅片風波成為話題人物。

網友發現張凱娸曾與神似片中的男主角合影（左），但她後來刪照。（圖／翻攝自kikicheungg IG）

據港媒報導，最近網上流出兩支疑似張凱娸的性愛影片，兩支片長都約1分鐘，片中男、女主角一絲不掛正在發生關係，雖然燈光灰暗，但有人指認女主角就是張凱娸，而影片疑似是男方所拍，女主角不時直視鏡頭，應該知道被拍。

眼尖網友進一步發現，男主角似乎曾出現在張凱娸的IG中，當時她貼出兩人臉貼臉的照片，互動親密，關係不言而喻，但張凱娸後來便將該張照片刪除，被推測可能是後來分手，但對於性愛片的女主角是否是張凱娸？是否是遭報復才流出影片等問題，《東網》求證張凱娸公司，發言人低調表示：「對於本事件正在了解中。」

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。