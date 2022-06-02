大宇資（6111）跨足資安領域，近期以新台幣2.01億元取得安瑞-KY（3664）經營權。安瑞新任董事長連建欽表示，資安是各行各業的基礎，也看好未來市場，大宇資入主首要目標，要在今年第三季減少虧損，明年拚轉盈。此外，安瑞旗下子公司Zentry投入研發零信任資安技術，目前在美國啟動Pre-A募資，目標募2,000萬美元，未來不排除在美國掛牌。

安瑞（Array）為網路安全及流量解決方案公司，總部位於美國矽谷，也是台灣首個上櫃的KY公司，2021年每股虧損為1.94元，第一季歸屬母公司虧損為0.65億元，每股稅後虧損1.53元。大宇資日前公告，以每股10.06元、購買2,000萬股，總金額逾2.01億元，取得安瑞持股44％，並由大宇資前品牌事業處營運長連建欽出任安瑞董事長。

連建欽表示，目前安瑞在全球員工約130人，在新興市場有不錯成績，包括印度、非洲肯亞、阿爾及利亞等國，近期亦在突尼西亞接到新訂單。未來也將發展台灣在地業務，同時積極尋找資安併購標的。

此外，安瑞將旗下部門分割，成立100％持股子公司Zentry投資開發零信任（Zero Trust）解決方案，資本額1,300萬美元，目前已經啟動募資，預期將募得2,000萬美元。未來新股東進到Zentry之後，不排除讓新股東持股過半。

大宇資今年第一季認列安瑞-KY虧損約3,000萬元，不過隨著安瑞財務情況好轉，大宇資認列虧損也將縮小。